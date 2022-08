Kijk ‘Lightyear’ in Cinema Koksijde

Buzz Lightyear is een spilfiguur in de avonturen in ‘Toy Story’. In deze film nemen we een kijkje in het leven van de heldhaftige astronaut. Na een jaar voorbereiding leidt hij als gezagvoerder zijn eerste testvlucht en krijgt hij het gezelschap van de robotkat Sox. Buzz gaat een episch avontuur aan wanneer hij met een reusachtige robot, de keizer Zurg, moet afrekenen.