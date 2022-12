Kato is de beste Junior Champagne Sommelier van het land: “Champagne is meer dan een aperitief en past perfect bij een stukje hertenkalf”

De Panne André Buyens opent wijnbar als eerbetoon aan overleden papa: “Ik ben graag onder de mensen, net zoals pa”

De familie Buyens is al decennialang bekend in het horecalandschap in De Panne en ver daarbuiten. Daar waar Stéphane Buyens met zijn tweesterrenzaak Le Fox nog steeds furore maakt, is het rond broer én horecaman André (57) veel stiller. “Een kwaliteitsvolle culinaire keuken serveren is een familietrek die we delen”, lacht André die samen met zijn vrouw Amanda Russell (48) binnenkort een nieuwe bier- , wijn- en tapasbar opent in de Zeelaan in De Panne. Opgedragen aan ‘padre’ Etienne die deze zomer overleed.

