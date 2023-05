Kampioene Nadine toont leerlingen hotelschool hoe je garnalen pelt

Sporkin Stadstriat­lon zal zondag zonder zwemmen zijn, want... “Het water is nog te koud”

Eerst zwemmen, dan fietsen en tot slot lopen: dat was het opzet voor de Potrell Sporkin Stadstriatlon in Veurne van komende zondag, georganiseerd door Sandman Events team. Maar het zwemmen valt weg, want het water in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort is nog geen tien graden en dus te koud om veilig in te zwemmen.