Jeroen Meus verrast leerlingen hotelschool met gastcollege én eert overleden oud-leraar

Veurne/West-Vlaanderen Rupskranen, opleggers en andere machines: in West-Vlaanderen maakten vijf Ierse dieven er hun speciali­teit van

16:34 Vijf Ieren stonden dinsdag in de Veurnse rechtbank terecht voor de diefstal van werfkranen, opleggers en andere grote machines in West-Vlaanderen eind 2017 en begin 2018. De kopstukken riskeren vijf jaar opsluiting. De bende was vooral actief in de regio van De Panne, Veurne en Nieuwpoort, maar sloeg ook toe in onder meer Loppem, Ardooie, Ruiselede Roeselare. Alles werd naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd en er opnieuw verkocht.