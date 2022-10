Jarige Vereniging voor Familiekunde doet schepen kwartierstaat cadeau

In 1995 schoven Georges Verschooris, Marc Derudder, Hilon Vanleenhove en Joeri Stekelorum aan tafel om de VVF Westkust op te richten. Sinds 2001, na het overlijden van Georges, is Joeri voorzitter. “Net zoals zoveel verenigingen hebben we de voorbije kwarteeuw verschillende keren een nieuw onderkomen gehad, maar in het Erfgoedhuis Oostduinkerke hebben we de geschikte locatie om onze werking uit te bouwen”, duidt Stekelorum. “Ons archief telt honderdduizenden bidprentjes en rouwbrieven en vele boeken en digitale bestanden die toegankelijk zijn voor wie zijn familieroots wil uitspitten. Zelf doen we dat ook regelmatig. Zo maakten we al een kwartierstaat voor Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche en voor Will Tura. Dit keer doken we in het familiearchief van schepen Stéphanie Anseeuw. De kwartierstaat die we haar gaven gaat terug tot 1750. Dat opzoekingswerk is vooral de verdienste van Philip Overbergh en Dirk Cailliau.”