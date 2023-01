Jan bundelt zes eeuwen paardenvisserij in boeiend naslagwerk: “Overleefd door de kracht van traditie”

Jan Huyghe (66) uit Oostduinkerke volgt al jaren de paardenvisserij in zijn thuisgemeente. Het is niet zijn eerste boek over het thema maar het is wel zijn meest arbeidsintensieve. Hij bundelde in 192 pagina’s zes eeuwen garnaalvissers te paard. “Ik heb 700 feiten en weetjes neergepend en zet mijn schijnwerpers op liefst 300 garnaalvissers van 1715 tot 2021”, stelt Jan voor. “Er zit ook een lijst bij met de Miekes Garnaal en haar eredames. De vroegste vermelding van de garnaalvisserij te paard vond ik in 1393. Daar begint ook mijn tijdslijn. Vroeger was het ambacht een privilege voor mannen maar vandaag zijn ook vrouwen welkom. Er zijn er tegenwoordig al twee die actief zijn. Nog een nieuwigheid is de stage van twee jaar gevolgd door een examen.” Het boek staat bol van de tradities, typische termen en nuttige cijfers over recordvangsten. ‘Garnaalvisserij te paard: feiten en feitjes’ kost 25 euro en is een uitgave van de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke. Het is onder meer verkrijgbaar bij de toerismekantoren in Koksijde en Oostduinkerke of bij Jan Huyghe zelf die je kan contacteren door te mailen naar jan.huyghe@proximus.be.