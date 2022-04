Jan (60) sterft bij tragisch motorongeval: “Samen met mama wou hij na hun pensioen de wereld rondvaren”

Alveringem/Koksijde Het houdt maar niet op: 74-jarige motorfiet­ser even kritiek na ongeval

Bij een verkeersongeval langs de Steendamstraat in Alveringem is zondagmorgen een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. De 74-jarige man werd door een passant in het midden van de rijbaan gevonden. Het is daarmee het derde ongeval met een hoge tol in de streek dit weekend. Zondagmiddag werd gelukkig wel duidelijk dat het levensgevaar bij de man geweken was.

