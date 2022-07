Iraanse mensensmokkelaar tekent verzet aan tegen veroordeling tot 12 jaar cel

Speurders slaagden er uiteindelijk in om die bende in kaart te brengen. De leden bleken op grote schaal transmigranten in kleine bootjes via de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Een jaar lang brachten ze boten vanuit Duitsland via België naar Noord-Frankrijk. Drie bijkomende verdachten, onder wie een kopstuk, werden in oktober 2020 gearresteerd in Duitsland. Twee andere vermoedelijke spilfiguren bleven voortvluchtig. Op 23 juni vorig jaar kregen de drie kopstukken in de Brugse rechtbank celstraffen tot 12 jaar.