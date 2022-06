Infomarkt over uitbreiding golfterrein

De Panne Ginette van sportwin­kel Sportacus stopt ermee: “Dat gemoedelij­ke praatje zal ik wel missen”

Het is uitverkoop bij sportwinkel Sportacus in de Zeelaan in De Panne. Op 15 augustus sluit Ginette Vandemaele (61) haar gekende zaak. Het gebouw is verkocht.

10 juni