Inbraak zonder buit in handelszaak

Lombardsijde/Nieuwpoort Advocaat van bestuur­ster (38) na dodelijk ongeval met 17-jarige jongen: “Die vrouw zit zelf met bijzonder veel vragen”

Hoe is de 17-jarige jongen die woensdagnacht overleed na een ongeval in Lombardsijde, precies om het leven gekomen? Dat is de vraag die niet enkel de speurders bezighoudt, maar ook de bestuurster die hem aanreed. “Het staat absoluut nog niet vast dat het overlijden van die jongen het gevolg is van de aanrijding met het voertuig van mijn cliënte”, reageert haar advocaat. De resultaten van een reconstructie die donderdagnacht plaatsvond, zijn intussen nog niet bekend.

15 juli