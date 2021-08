IN BEELD. Liefst 300 honden van politie, leger, douane en brandweer zakken af naar strand van Koksijde voor spectaculair event

Middelkerke Superfan Anneke (59) geraakt last-minute aan kaartje voor opname Tien Om Te Zien: “Dit is herleven!”

9:02 Opmerkelijke gast tussen de 5.000 muziekfans was superfan Anneke Soenen (59) uit Veurne. Ze maakte de topjaren van Tien Om Te Zien in Blankenberge mee en vertelde daar eerder al in geuren en kleuren over in Het Laatste Nieuws.