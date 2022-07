IN BEELD. Een blik achter de schermen van de Koksijdse luchtmachtbasis

Een namiddag lang genoten vele mensen van de verscheidene vliegdemonstraties van onder meer de reddingshelikopter NH90, het gevechtsvliegtuig F-16 en het team Red Devils. Voor de basis was de opendeur een mooie gelegenheid om de bezoekers te tonen welke activiteiten ze allemaal doen. Mocht je dit evenement gemist hebben, dan kan je in Koksijde een zomer lang een tentoonstelling meepikken over de luchtmacht. “Onze vloot wordt vervangen door nieuwe modernere toestellen”, zegt woordvoerder Kurt Verwilligen. “We hadden al de introductie van de NH90 en de C-130 en binnen enkele jaren zullen de F-35 gevechtsvliegtuigen de oude F-16’s vervangen. Met de expositie tonen we de bezoeker hoe een moderne Luchtmacht de vrede en veiligheid kan beschermen. Naast liefhebbers richten we ons ook naar toekomstige medewerkers. Tot slot kunnen de bezoekers plaats nemen in één van de helikopters of in een F-16. Zelfs de oude Sea King kunnen we nog één keer tonen.”