IN BEELD. Deze 350 dappere mensen doken de Noordzee in

Na twee jaar coronastilstand, vond de knuffelduik in Oostduinkerke nog eens plaats. Niet op Valentijn zoals gewoonlijk maar wel midden in de paasvakantie. Er daagden 350 mensen op die zich eerst volledig lieten gaan tijdens het optreden van Sam Gooris. Vervolgens werkten ze de spieren los tijdens een zumbasessie zodat ze volledig op temperatuur waren om richting het zeewater te rennen. “We doen elk jaar mee”, reageren Frederik en Pieter van de brandweer van Oostduinkerke. “In totaal zijn we met zes. We daagden elkaar uit en hier staan we maar mooi met onze helm en in zwembroek. Vooral de felle zeebries maakt het extra koud. Het lokale likeurtje ’t Juttertje zal extra veel deugd doen. Naast de kick doen we het ook voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de vzw Kiekafobee die kinderen met kanker een zorgeloze vakantie aanbiedt in onze gemeente.”