Hulpdiensten rukken uit voor 35 vluchtelingen in nood op Noordzee, maar die willen gewoon verder varen richting Verenigd Koninkrijk

De noodoproep bij de 112-centrale kwam even na 5 uur binnen. “Wat precies het probleem was, was niet duidelijk. De persoon viel weg, waardoor we ook niet wisten waar ze zich bevonden”, duidt Dries Boodts van het MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centre). Er werd beslist om meteen verschillende reddingsboten en de reddingshelikopter NH90 in te zetten. Na enige tijd slaagden de hulpdiensten erin om de locatie van de boot te achterhalen. Die bleek zich in Franse wateren te situeren. Omdat de Franse autoriteiten geen middelen meer ter beschikking hadden, bleven de Belgische reddingsboten even ter plaatse. “De mensen gaven aan dat ze verder wilden varen richting Verenigd Koninkrijk”, aldus gouverneur Decaluwé.