Huis van de Mens en Vrijzinnig Huis Koksijde steunen zorghotel Villa Rozerood

De initiatiefnemers gaven een cheque van 4.244 euro aan directeur Danielle Huse van Villa Rozerood waar gezinnen met erg zieke kinderen even op adem kunnen komen. De twee Koksijdse verenigingen sprokkelden dat geld bijeen door een zaalshow met illusionist Gili te organiseren in CasinoKoksijde. De opbrengst van de ticketverkoop en de bar schonken Els Heytens en Joeri Stekelorum graag aan het zorghotel. De consulent van het Huis van de Mens heeft haar bureau in het Vrijzinnig Huis in de Galloperstraat. Je kan er terecht voor gespreksbegeleiding wanneer het leven niet loopt zoals gehoopt maar ook met vragen over een waardig levenseinde of om een persoonlijke ceremonie te organiseren.