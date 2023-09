Hongerige dieven verstoppen kaas en tonijn in hun broek en jas

Erik en Christine van b&b The Newport Lodge te zien in ‘Met vier in bed’: “Ontbijten in vroegere fietsenwin­kel”

Op Valentijnsdag dit jaar openden Erik Vanneuville (65) en Christine Deschoolmeester (53) in het stadscentrum van Nieuwpoort hun bed and breakfast The Newport Lodge. Beide komen uit de fietsenwinkel en dat merk je als gast. De zaak is donderdag te zien in het VTM-programma ‘Met vier in bed’.