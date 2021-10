“Hij werd onwel en overleed, terwijl zijn paard nog doorliep”: paardenvisser Johan Vanmassenhove sterft op terugweg van zee

Johan Vanmassenhove was sinds 2003 erkend als paardenvisser in Oostduinkerke. “Hij was een man van weinig woorden”, schetst de burgemeester. “Zijn hart was zeer groot voor het ambacht van de paardenvisserij. Ik koester de goeie babbels die we hebben gehad en ben aangeslagen door zijn plotse overlijden. Onlangs liet hij me weten hoe dankbaar hij was dat hij gronden bij het munitiedepot mocht gebruiken voor zijn paard. Het was voor hem de ideale oplossing om zo langs de Guldenzandstraat naar zee te trekken. Net daar sloeg vandaag het noodlot toe, op de terugrit van zijn grote passie, het garnaalvissen te paard. Hij deed dat al sinds zijn dertiende en trok in de beginperiode vaak naar zee met Jules Durant. Zijn zoon Thomas kreeg die liefde met de paplepel mee en trad in 2010 in zijn vaders voetsporen. Beroepshalve is Thomas aan de slag in de gemeentelijke schrijnwerkerij. We verliezen met Johan een warme ambassadeur.”