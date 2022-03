Heraanleg Kerkstraat start in april: “We trekken volop de kaart van de fietser”

Tot aan het bouwverlof werkt de aannemer in het stuk tussen de uitrit van het recyclagepark en de Galopperstraat. In de tweede helft van de zomer wordt verder gewerkt richting de Kerkstraat 41 en tot slot tot aan de Veurnestraat. In totaal zullen de werken 120 werkdagen ofwel zes maanden duren. De heraanleg van de Kerkstraat neemt een flinke hap uit het budget, namelijk ruim 1,2 miljoen euro. De gemeente krijgt 308.000 euro subsidie.

“Bij de herinrichting trekken we de kaart van de fietser met de aanleg van aparte paden”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Waar er geen plaats is, zoals bij de Noordstraat, werken we met suggestiestroken. We vernieuwen eveneens alle voetpaden en aan de kant van het Sint-Pieterskerkhof komt er een parkeerstrook. Bij de zaal ’t Oud Schooltje zullen we het plein bij de kerk visueel laten doorlopen over de rijweg. De rotonde bij de Galloperstraat verdwijnt. We kiezen daar voor een overzichtelijkere inrichting in functie van de fietsveiligheid. Tot slot leggen we gescheiden riolen aan.”