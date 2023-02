Gewaagd: sterrenchef en topchocolatier maken samen praline met een vleessmaak

Koksijde MIJN DORP. Frieda Vanslem­brou­ck, woordkun­ste­na­res op rust die niet graag stilzit: “Koksijde is één groot fietspara­dijs”

Frieda Vanslembrouck (62) woont in een oud vakantievillaatje in de Karthuizerduinenweg in Oostduinkerke. Taal is haar grote passie. Ze gaf die ruim 40 jaar lang door als leerkracht woord aan de academie StAPwest. Maar ook na de werkuren ademde ze toneel. We maken met haar een wandeling door haar geliefde Koksijde.

22 januari