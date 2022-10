GETEST. Het halloweendoolhof op het strand in Sint-Idesbald: “Toch een paar schrikmomentjes”

Koksijde Alerte buurman voorkomt erger bij nachtelij­ke brand in Oostduin­ker­ke

In de Blauwe-Reigerstraat in Oostduinkerke is vrijdagnacht brand uitgebroken aan de buitenkant van een woning. Die brand sloeg over op de luifel buiten. De brandweer kon voorkomen dat het dak vuur vatte of dat de brand oversloeg naar de slaapkamer. Het was een alerte buurman die toevallig wakker was die alarm sloeg.

15 oktober