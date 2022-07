Geniet van theater, muziek en lekker eten tijdens het Wulps Weekend

Koksijde/Brugge Achttien arresta­ties in West-Vlaams onderzoek naar mensensmok­kel: “Bijna 1.000 reddings­ves­ten en 120 bootjes in beslag genomen”

West-Vlaamse speurders zijn erin geslaagd een mensensmokkelorganisatie in kaart te brengen die op grote schaal bootjes vanuit Duitsland via België naar Noord-Frankrijk liet transporteren. Bij een grote actie in Duitsland door bijna 600 politiemensen werden liefst 18 arrestaties verricht, 119 bootjes in beslag genomen en bijna 1.000 reddingsvesten. “Bedoeling is dat de verdachten zich in Brugge voor de rechter zullen verantwoorden", zegt procureur Frank Demeester.

