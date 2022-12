Gemeentebestuur stelt eigenaar in gebreke na derde brandstichting in oud vakantiecentrum: “Omheining moet onderhouden worden”

KoksijdeEen kraker heeft dinsdagnamiddag brand gesticht in het leegstaande schoolgebouw van Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald, bij Koksijde. Het is al de derde brandstichting in een jaar tijd in het voormalige vakantiecentrum. “We gaan de eigenaar opnieuw in gebreke stellen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB).

Een buurtbewoner zag dinsdag even na 15 uur grijze rook komen uit het oude schoolgebouw in de Veurnestraat in Sint-Idesbald. De brandweer rukte meteen uit en stelde vast dat binnen een stapel afval in brand was gestoken. Vermoedelijk ging het om een kraker die zichzelf wat wilde opwarmen. De situatie was snel onder controle. De lokale politie deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart. Het is immers al de derde brandstichting dit jaar in Home Mathilde Schroyens. Ook vandalen sloegen er al meermaals toe.

Gaten in omheining

Het gemeentebestuur van Koksijde zit verveeld met de zaak. “Een Antwerpse investeringsgroep is eigenaar van het gebouw”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB) uit. “Omdat de site te makkelijk toegankelijk was, stelden we hen eerder al twee keer in gebreke. De tweede keer werd gevolg gegeven aan ons schrijven en plaatste de eigenaar een degelijke omheining rond het gebouw. Sindsdien waren er geen noemenswaardige incidenten meer. Deze zomer bleef het bijvoorbeeld erg rustig.”

Volledig scherm Vandalen slaan meermaals toe in het gebouw. © Proot

Na de nieuwe brandstichting is het gemeentebestuur van plan om de investeringsgroep in kwestie nogmaals in gebreke te stellen. “Onlangs stelde ik vast dat er opnieuw gaten werden gemaakt in de omheining”, stelt Dawyndt. “Het is aan de eigenaar om ervoor te zorgen dat leegstaande gebouwen niet toegankelijk zijn voor derden. We zullen dus opnieuw een aangetekende brief opstellen. Die omheining moet onderhouden worden. Veel meer kan er niet gedaan worden. We begrijpen ook dat rond dat gebouw geen Berlijnse Muur kan opgetrokken worden.”

Toekomst?

De toekomst van het verloederde gebouw, dat vroeger dienst deed als een vakantiecentrum, is nog onzeker. Home Mathilde Schroyen staat sinds halfweg 2014 leeg. De vorige eigenaar wilde een zorgcentrum op de site neerplanten, maar door protest uit de buurt werd afgezien van die plannen. Het gebouw is intussen in handen van een Antwerpse investeringsgroep. Zij zouden, volgens geruchten in de buurt, appartementen willen neerzetten op de site. “Al zijn dat voorlopig speculaties”, zegt schepen Dawyndt. “Er is nog niemand tot bij ons gekomen met plannen. We verwachten wel de eerstkomende maanden meer nieuws te krijgen.”

Volledig scherm Home Mathilde Schroyens ligt er compleet verloederd bij. © Proot

