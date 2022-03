Gemeente koopt bekende amfibieboot: “Pronkstuk tijdens onze Garnaalstoet”

Tijdens de landing in Normandië op 6 juni 1944 werden 2000 amfibieboten ingezet om militairen en materiaal te vervoeren. Rik Vandewalle (57) uit Koksijde heeft er jaren toeristische vaarten mee gedaan tot vorige zomer. Tussen 1942 en 1944 werden 20.000 van die boten gemaakt. Vandaag zijn er nog nauwelijks en daarom was het gemeentebestuur ook geïnteresseerd. “Na Ronny Vanhoutte heeft Rik Vandewalle de boot jaren gebruikt voor toeristische vaarten. Dit unieke kusterfgoed mag niet verdwijnen. We zullen er dan ook zorg voor dragen. Zijn eerste publieke optreden onder de gemeentelijke vlag is tijdens de Garnaalstoet op 26 juni”, laat burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) weten. Uiteraard is Rik blij dat het vaartuig in de eigen gemeente blijft. Hij kan naar eigen zeggen een boek schrijven over Normandie. “Er was spanning toen iemand haar handtas overboord zag glippen. Er was romantiek tijdens een huwelijksaanzoek. Er was plezier toen Vlaamse artiesten op de boot optraden voor tv-opnames. De kosten bleven echter oplopen en de veiligheidsvoorschriften werden telkens strenger. Daarom heb ik het vaartuig van de hand gedaan.”