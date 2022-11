Gemeente Koksijde koopt gebouw van Wave maar behoudt de fitness niet

“Na elf jaar moet ik onze zaak Wave sport health & fitness helaas sluiten”, reageert Johan kort. “Vooral de maandenlange covid-sluiting heeft ervoor gezorgd dat het niet meer rendabel is. We zagen onze leden dalen van 1000 naar 650. En dat aantal stijgt niet meer. We zitten namelijk volop in de volgende crisis waarbij veel mensen extra op hun centen moeten leggen. Het allerbelangrijkste is nu dat we niet failliet gaan. Onze leden zijn allemaal tijdig verwittigd zodat ze hun abonnementen en dergelijke nog kunnen finaliseren. Ik werk samen met een 25-tal medewerkers van wie een aantal freelancers. Tot februari staan we paraat, wat er daarna komt zien we wel.”

Het gebouw van Wave staat op grond van de gemeente Koksijde die het in erfpacht had gegeven. “Dit is een mooie opportuniteit op deze sportsite”, motiveert sportschepen Dirk Dawyndt (LB) de aankoop van het gebouw door de gemeente. De akte moet wel nog verleden worden. “We kijken of we de spinning kunnen behouden en integreren in ons sportprogramma. De rest van de fitnesstoestellen behouden we niet want als gemeente willen we niet concurreren met bestaande fitnesscentra.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) bevestigt het nieuws. “Het is de bedoeling dat onze sport- en jeugddienst het gebouw een invulling zullen geven. Het komt dus niet meer in private handen maar we zullen het in onze gemeentelijke werking integreren.”