Garnalenrel in de maak? Koksijds burgemeester noemt erkenning Oostendse garnaalkroket ‘een klucht’: “De garnaalkroket is van heel de kust”

Koksijde, OostendeKrijgen we een garnaalversie van de Gentse neuzekesrel? Het lijkt er wel op. Op 15 februari kreeg de Oostendse garnaalkroket het statuut van ‘eetbaar erfgoed’. “Dat moet een klucht zijn”, reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld) een week later. “In Oostduinkerke zijn onze paardenvissers door Unesco erkend en in Nieuwpoort worden de beste garnalen aangevoerd. We laten het hier niet bij.” Koksijde weet zich gesteund door tweesterrenchef Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne: “Ik heb al veel garnaalkroketten gegeten en die van Oostende steken er niet met kop en schouders bovenuit.” Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is niet onder de indruk.