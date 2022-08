Fietsster (26) naar ziekenhuis na aanrijding door wagen

Dranouter/Stavele Charline en Brecht huwen nadat ze 9 jaar geleden op Festival Dranouter koppel werden: “We wilden absoluut hier onze trouwfoto’s maken”

Op 5 augustus 2013 sloeg tijdens het Festival Dranouter de vonk over tussen Charline Devoldere (27) en Brecht Danneels (29) uit Stavele (Alveringem). De twee geliefden stapten afgelopen vrijdag, dag op dag 9 jaar nadat ze een koppel werden, in het huwelijksbootje. Zondag kwamen ze terug naar het festival om hun huwelijksfoto’s te maken. “De cirkel is mooi rond.”

7 augustus