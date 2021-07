"Falen had ik mezelf nooit vergeven." Faith (19) redde leven van 4-jarig kindje na verdrinking in subtropisch zwembad Aquafun

Slijpe/Lombardsijde Geseind bestuurder slaat te voet op de vlucht na nachtelijk ongeval

21 juli In Slijpe bij Middelkerke is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in de maïsvelden beland. Het was een fietser die rond 5.45 uur de hulpdiensten verwittigde toen hij het voertuig zag liggen in de Wateringstraat. Het was onduidelijk of de bestuurder nog in het voertuig zat, dus werd met man en macht uitgerukt. Brandweer, politie, ziekenwagen en mug snelden ter plaatse.