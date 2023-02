Even omrijden in Koksijde-Dorp door werken

Nieuwpoort/Leffinge Nieuwpoor­te­naar Ambroos De Schepper stelt met Bandler Ching nieuw album voor in De Zwerver: “Het wordt een speciaal optreden met een weerzien van oude vrienden”

Dit weekend staat Ambroos De Schepper uit Nieuwpoort met zijn band Bandler Ching in De Zwerver in Leffinge. Hij mag dan uitgeweken zijn naar Brussel, maar Nieuwpoort blijft zijn thuis. Deze vrijdag 27 januari brengt de band hun debuutalbum Coaxial uit, een dag voor hun optreden in De Zwerver. “Het publiek zal als eerste onze nieuwe nummers live meemaken”, zegt Ambroos.

25 januari