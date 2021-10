Emotioneel weerzien tussen Nicky (39) en dochter Dilara (21) na horrorcrash waarbij Timothy stierf: “Ze gaf me de kracht om keihard te werken aan revalidatie”

Bouwondernemer Timothy Serpieters (35) en partner Nicky Quarteer (39) waren op 21 augustus uitgenodigd op een etentje in Nieuwpoort. Timothy haalde Nicky op met zijn Maserati, maar ze waren aan de late kant. Timothy wou wat tijd goedmaken onderweg en drukte het gaspedaal te hard in. Langs de Veurnekeiweg in Wulpen crashte de Maserati tegen een boom. De ravage was enorm. Timothy overleed ter plaatse, Nicky liep meerdere complexe breuken op en vocht voor haar leven in het ziekenhuis. Ze werd in een kunstmatige coma gehouden. Het is haast een wonder dat ze zich twee maanden later alweer zelfstandig kan verplaatsen. Ze ontvangt ons in haar woning in Veurne voor een gesprek. Dochter Dilara ligt te slapen in een ziekenhuisbed in de woonkamer.