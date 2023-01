Een paar maanden na zijn 100ste verjaardag is Marcel overleden

Marcel is op zijn honderdjarige leeftijd voor eeuwig ingeslapen in Oostduinkerke. Hij wordt komende vrijdag 20 januari om 14 uur begraven tijdens een plechtigheid in het uitvaartcentrum Cornelis in Veurne waar je de Koksijdenaar ook een laatste groet kan brengen. Marcel had zijn roots in Temse maar vond de liefde aan de Westkust bij zijn Bertha. Samen hebben ze jaren de textielzaak The English Taylor gerund in Koksijde. In 1987 gingen ze met pensioen. De twee waren onafscheidelijk tot midden vorig jaar. Bertha lijdt aan dementie en Marcel kon haar thuis niet meer de nodige zorgen geven. Maar voor zijn honderdste verjaardag waren de twee wel nog eens samen. Marcel en Bertha kregen drie kinderen. Er zijn ook zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.