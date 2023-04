Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: project Leopold II-laan zit in ontwerpfase

Droomt u van strandcabi­ne aan onze kust? Bij de ene gemeente kan dat al vlotter dan bij de andere: “In Knokke moet u diep in de buidel tasten”

‘Sorry meneer, mevrouw, er zijn liefst 8.500 wachtenden voor u.’ Wie de voorbije weken in Knokke-Heist ging informeren voor een eigen ministekje op het strand, kwam bedrogen uit. De gemeente wijst de komende jaren geen strandcabines meer toe, wegens te groot succes. Een gevolg van de coronacrisis, zo blijkt. Is er nog plaats elders aan de kust, vroegen wij ons af? En heb je keuze tussen verschillende maten en formaten? Wij deden de rondvraag en hebben goed nieuws voor u, want in twee gemeenten is er zowaar nog aanbod.