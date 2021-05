Een duur A4'tje: Koksijde telt ruim 15.600 euro neer voor originele oorkonde uit 1228

Wat staat er nu in dat oude document? Het is een akte van 30 hectare land in de regio Axel door Heinricus Hevelbern aan de Duinenabdij. In ruil schold de abdij de schuld van ruim 24 pond van Hevelbern kwijt. De abt van de Veurnse Sint-Niklaasabdij, de proost en deken van het Sint-Walburgakapittel en ridder Hugo die baljuw van Veurne was geweest waren de gezagsdragers die zo’n officiële documenten afleverden. Vier van de vijf zegels hangen nog aan de oorkonde en zo’n goede staat komt niet vaak voor. Enkel het zegel van de ridder is verloren gegaan. Bovendien is de tekst mooi geschreven. De tekst van de oorkonde was al bekend omdat ze is overgeschreven in een oorkondenboek. Op basis van het origineel kan het museum hier en daar de kopie corrigeren.