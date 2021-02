Drie nieuwe diersoorten ontdekt aan zee. En die zijn niet zo vriendelijk

Dat de vondsten in Koksijde werden gedaan heeft vooral te maken met de sterke inzet van de Strandwerkgroep in die gemeente. Daarnaast werkt die groep ook samen met de kruiers.

“Het heremietzakje vertakt zich in het lijf van de heremietkreeft”, legt Ingrid Jonckheere uit in het Koksijdse blad Tij-Dingen. “Eénmaal in het lichaam spuit ze stoffen in die de hormoonhuishouding van de kreeftjes verstoren. Mannelijke exemplaren krijgen vrouwelijke kenmerken en kunnen niet meer vervellen.” Uitwendig zie je een bruin zakje met eieren dat in het water wordt losgelaten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het heremietzakje © Aarön Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere

In de mond van een kleine pieterman vond Ingrid twee isopoden. Dat zijn een soort pissebedden. “Eind november bezorgde een kruier ons enkele kleine pietermannen. In één van hun monden zag ik de isopoden. De kleine pieterman kan gewoon doorleven met die parasiet in zijn mond maar aangenaam is dat natuurlijk niet. De pissebed voedt zich met het bloed van de pieterman waardoor die minder goed groeit. Het kan zelfs dat ze de tong afbijten. Bij onze vondst was dat niet het geval maar die had er wel twee in zijn mond. Daarmee eten is natuurlijk een hele karwei.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De isopoden in de mond van de kleine Pieterman © Aarön Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere

De derde vondst op het Koksijdse strand is een gladde snavelneut. Het was storm Odette die drie exemplaren van die schelpensoort achterliet op het strand aan de Westkust. Normaal leeft die soort in Noord-Amerika. De toename van het slib in ons kustwater speelt waarschijnlijk in de kaart van die nieuwkomer. De langwerpige schelp is langs één zijde snavelvormig. Ze woelt in de bodem om voedsel te zoeken met haar kleine tandjes.

Volledig scherm De snavelneut © Aarön Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere