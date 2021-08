Dode en zwaargewonde bij horrorcrash met Maserati in Wulpen

TENNIS Ignace Van der Heyden (TC Bachten de Kupe) maakt indruk: “In sneltempo van mannen 6 naar mannen 4"

15 augustus Zaterdag eindigde het succesvolle enkel- en dubbeltoernooi van TC Bachten de Kupe in Veurne. Plaatselijk lid Ignace Van der Heyden werkte er zijn derde finale af van het seizoen, maar voor de derde keer op rij eindigde hij als verliezend finalist. De ex-voetballer stond wel voor het eerst in mannen 4 in de finale. Absoluut niet slecht voor iemand die een drietal jaar geleden nog in mannen 6 actief was.