Dode bij horrorcrash met Maserati: bestuurder overleden, vrouwelijke passagier in levensgevaar

TENNIS Toptennis in Koksijde met eindfase Flanders Ladies Trophy en start Koksijde Men’s Trophy

15 augustus Voor toptennis in ons land moet je op dit moment in Koksijde zijn. Op het theaterplein aan het gemeentehuis wordt er gedurende veertien dagen toptennis geserveerd. Zondag eindigt de Flanders Ladies Trophy en gaat tezelfdertijd ook de Koksijde Men’s Trophy van start. Beide toernooien staan met 25.000$ gedoteerd en behoren nog tot de schaarse internationale toernooien in ons land.