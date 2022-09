Dierenasiel Ganzeweide verdubbelt kattenverblijf en vangt straks ook vogels op

KoksijdeAls dat maar goed komt: katten en vogels op één site. Uiteraard worden zij strikt gescheiden op het oude munitiedepot in Koksijde, waar dierenasiel Ganzeweide sinds zeven jaar zijn vaste stek heeft. De vzw investeert één miljoen euro in zijn uitbreidingsplannen. Die omvatten een nieuw kattenverblijf, een therapeutische ruimte voor honden en een voorpost voor vogelopvang in het oude wachtlokaal.

De bouwwerken zijn vlak voor de zomervakantie gestart en moeten in het voorjaar van volgend jaar gerealiseerd zijn. “Toen we in 2015 van Veurne naar Koksijde verhuisden, was het plan van die tweede vleugel er al”, schetst voorzitter André Lycke. “Net zoals bij de eerste fase was het ook nu de bedoeling om uitsluitend met giften en nalatenschappen te werken. We moesten dus een aantal jaar sparen, maar kunnen nu het sluitstuk van ons project realiseren. Aansluitend op ons asiel bouwen we een nieuw kattenverblijf met plaats voor een 40-tal dieren. Dat is een verdubbeling van de capaciteit.”

Dierenasiel Ganzeweide uit Koksijde breidt uit. Zo komt er een therapeutische ruimte voor honden

Ganzeweide zet in alles het welzijn van de dieren voorop. “Daarom richten we in dat nieuwe gebouw ook een therapeutische ruimte in voor honden”, geeft André nog mee. “Wanneer dieren hier aankomen, hebben ze vaak een zware rugzak mee. Om die emoties te ventileren is zo’n afzonderlijk lokaal zeker nuttig. We kunnen daar meer inzetten op het gedrag van de honden.”

Vrijwilligers

Tussen de nieuwbouw en het bestaande asiel wordt het onthaal ingericht. Bij Ganzeweide zijn vijf personeelsleden vast in dienst. Daarnaast telt de organisatie ongeveer 70 vrijwilligers van wie er om en bij de 20 werken in het asiel zelf om de kooien uit te kuisen en de honden uit te laten.

Vogelbescherming Vlaanderen

Vanaf het voorjaar van 2023 breidt de vzw zijn werking uit met een voorpost voor vogelopvang. “Wij zullen dat niet zelf coördineren”, onderlijnt André. “We stellen wel onze infrastructuur ter beschikking. Vogelbescherming Vlaanderen zorgt voor voldoende vrijwilligers. Het is vooral efficiënter werken met zo’n voorpost midden in de regio Westkust. Mensen kunnen daar vogels en gekwetste wilde dieren achterlaten totdat ze naar het vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende komen. De inwoners zullen wel nog steeds naar het VOC in Oostende moeten bellen wanneer ze een vogel vinden. In dat wachtlokaal van weleer zullen we verder voldoende bergingsruimte inrichten en een rouwruimte met strooiweide voor huisdieren. Dat laatste doen we op vraag van de gemeente Koksijde.”

Alle bouwwerken samen zijn geraamd op 1 miljoen euro.

Dierenasiel Ganzeweide uit Koksijde breidt uit. Zo komt er extra ruimte voor de opvang van poezen.

Dierenasiel Ganzeweide uit Koksijde breidt uit. Zo komt er extra ruimte voor de opvang van poezen en een voorpost van Vogelbescherming Vlaanderen

