Dierenasiel Ganzeweide breidt uit en dat is nodig: “Momenteel 65 poezen en 18 honden in het asiel”

KoksijdeHet is druk in het dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Met 65 poezen en 18 honden hebben de medewerkers en de vrijwilligers het ontzettend druk. De uitbreiding van de gebouwen komt dan ook juist op tijd. Het asiel werkt daarnaast aan een extra dienstverlening en bouwt een voorpost voor de tijdelijke opvang van vogels.

Ruim vijf jaar geleden verhuisde dierenasiel Ganzeweide van Veurne naar een nieuwbouw in de Langeleedstraat in Koksijde. Daar zijn nu uitbreidingswerken aan de gang. “We bouwen twee extra adoptiekamers voor samen 30 tot 40 poezen”, laat voorzitter André Lycke weten. “We merken dat veel honden gedragsproblemen vertonen wanneer ze hier aankomen. Dat komt vooral omdat ze door de vorige eigenaars onvoldoende gesocialiseerd zijn. Daarom richten we een woonkamer in waar onze medewerkers en vrijwilligers die honden leren om gewoon te worden aan een huiselijke omgeving.” In de nieuwe vleugel zijn tot slot extra toiletten, een bureau en onthaalruimte gepland. Net voor het bouwverlof is de vloerplaat gegoten zodat vanaf half augustus de prefabelementen geplaatst kunnen worden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Extra ruimte voor de opvang van poezen, een therapeutische kamer voor honden en een onthaalruimte zijn de plannen © Ganzeweide

Druk

“De zomerperiode is traditioneel drukker in ons asiel”, stelt de voorzitter van Ganzeweide vast. “We zitten nog steeds met de zogenaamde ‘coronapuppy’s’ die worden binnengebracht nu de mensen opnieuw buitenshuis werken en dus geen tijd meer hebben voor een hond. Anderzijds is het druk op de kattenafdeling omdat er nog onvoldoende gecastreerd en gesteriliseerd wordt. Het zijn vooral kittens die momenteel verblijven bij gastgezinnen maar die straks in ons asiel terechtkomen in de hoop dat ze snel een baasje vinden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het wachtlokaal is intussen gestript © Ganzeweide

Vogelopvang

En er is nog bedrijvigheid op de site van Ganzeweide. Het vroegere wachthuisje staat er nu nog verlaten bij maar wordt binnenkort omgebouwd tot ‘The Birdhouse’. “Vogelbescherming Vlaanderen zoekt overal voorposten zodat vrijwilligers niet meer zo ver hoeven te rijden met een gekwetste vogel”, legt Lycke uit. “Voor het volgend broedseizoen moet dat onderkomen afgewerkt zijn. Vrijwilligers van Vogelbescherming en het Vogelopvangcentrum Oostende zullen regelmatig gekwetste of zieke vogels komen ophalen. Mensen die zo’n dier vinden, kunnen dat op elk moment van de dag brengen naar onze voorpost. Voor alle duidelijkheid, wij starten niet zelf met de opvang van vogels. We dienen enkel als voorpost.”

Bij ‘The Birdhouse’ komt op termijn ook een rouwplaats met een bezinningsruimte en een strooiweide voor overleden huisdieren. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden via www.ganzeweide.be

Volledig scherm Zo zal de voorpost van Vogelbescherming eruit zien eens de werken zijn afgerond © Ganzeweide

Volledig scherm Voorzitter André Lycke van het dierenasiel. © Archief Benny Proot

