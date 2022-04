Dief steelt spullen uit vestiaire tijdens evenement

Oostende/Middelkerke Bestuurder staat terecht voor agressie tegenover mama die met haar dochtertje op straat fietste: “Hij spuwde in volle coronatijd in haar gezicht”

Een 35-jarige man uit Middelkerke riskeert 6 maanden cel voor verkeersagressie in Oostende. Nacer B. zou een fietsende vrouw in het bijzijn van haar dochtertje in het gezicht gespuwd hebben. Ook een getuige die tussenkwam zou nadien nog in de klappen hebben gedeeld. Zelf vraagt B. de vrijspraak.

