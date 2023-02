Dief forceert kelderraam, maar druipt zonder buit af

Parket start opsporings­on­der­zoek naar mogelijk grensover­schrij­dend gedrag Plopsaland, medewer­kers steunen CEO in open brief

Plopsa, de afdeling van Studio 100 die verantwoordelijk is voor onder meer Plopsaland De Panne, kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen. In het bedrijf zou tirannie heersen en zouden pesterijen plaatsvinden. Vooral CEO Steve Van den Kerkhof (48) werd aangewezen als de aanjager. Het arbeidsauditoraat opent een opsporingsonderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag, zo wordt bevestigd aan onze redactie. Ruim 150 medewerkers reageren in ‘Het Laatste Nieuws’ met een open brief. Daarin nemen ze het op voor de CEO.