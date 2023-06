Demir grijpt in tegen containerdorp Fedasil in Koksijde: “Wie regels overtreedt, moet gevolgen dragen”

Koksijde benoemt twee paardenvis­sers tot ereburger: “Ik ben daar enorm mee ‘gediend’, paardenvis­ser blijf je voor het leven”

Tijdens het Garnaalfeest in juni in Oostduinkerke zullen twee paardenvissers officieel de titel van ereburger van Koksijde krijgen. Het gaat om Johan Vandendriessche (74) en Roland Vanbillemont (76). De twee zijn echte kameraden. “Het is dankzij Roland dat ik het ambacht van de paardenvisserij leerde kennen”, reageert Johan. “Ik ben fier dat ik hem die richting heb uitgeduwd”, kaatst Roland de bal terug.