De strandcabines mogen vanaf 15 maart op het strand: “Als het nu maar niet stormt”

Raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) heeft na jaren aandringen zijn zin gekregen. De Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) stemt ermee in dat de strandcabines al vanaf 15 maart op het strand mogen. In het verleden was dat pas na de paasvakantie.

Elk jaar doet Van Herck, die zelf ook een fervent ‘cabinier’ is, een poging om de strandcabines vroeger op het strand toe te laten. Al jaren is dat pas na de paasvakantie. ‘De kans op storm is te groot wanneer we het vroeger toelaten’, was het vaak gehoorde tegenargument. Maar de aanhouder wint want het gemeentebestuur gaat alsnog overstag. De gemeenteraad zette het licht op groen om vanaf dit jaar de cabines toe te laten tussen 15 maart en 15 april. Ze mogen ten vroegste vanaf 15 september weggenomen worden en zeker voor 9 oktober. Zijn ze tegen 15 oktober niet weg dan doet de gemeente dat op kosten van de eigenaar.

Volledig scherm Elwin Van Herck met zijn gezin vorige zomer bij zijn cabine op het strand Sint-André. © GUS

168 mensen op wachtlijst

“In 2003, 2008 en 2021 werd al eens een afwijking van het politiereglement goedgekeurd”, zocht Elwin Van Herck op. “Uiteraard zijn we tevreden dat we de cabines langer mogen plaatsen. Zo kunnen we nog meer genieten van die unieke momenten op het strand. Er staan momenteel 168 mensen op de wachtlijst om een strandcabine te plaatsen van wie 117 Koksijdenaren. Om extra ruimte te creëren kan de gemeente opnieuw strandcabines toelaten in de zone Duinpark.” De voltallige oppositie steunde dat voorstel.

Quote We laten het toe op voorwaarde dat de medewer­kers van de technische dienst tijdig klaar geraken met het nivelleren van het strand. Stormweer kan voor vertraging zorgen. Burgemeester Marc Vanden Bussche

“In onze gemeente zijn er 789 strandcabines”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche. “Daarvan zijn er 249 in particuliere eigendom. Van dat aantal gaat het om 133 Koksijdenaren, 73 tweedeverblijvers en de rest van uit de buurt. De overige 544 worden verhuurd. We laten het toe op voorwaarde dat de medewerkers van de technische dienst tijdig klaar geraken met het nivelleren van het strand. Stormweer kan voor vertraging zorgen. Tijdens de coronaperiode merkten we dat de strandcabines een geliefde plek waren om even te ontsnappen aan de drukte, te genieten van een aperitiefje of te praten met de buren.”

Oppositiepartijen Koksijde Vooruit en N-VA vroegen ook de terugplaatsing van de strandcabines op de site Duinpark, tussen de watersportclubs Sycod en Windekind, maar op die beslissing wilde de burgemeester niet terugkeren. Die zone is in de zomer gereserveerd voor de watersport. Daar stonden vroeger 47 strandcabines.

