De kusttoerist is tevreden, Koksijds burgemeester iets minder: “Wie neemt nu nog de trein zonder wifi of airco?”

Diksmuide Repatrië­ring verongeluk­te brandweer­man nog niet voor morgen

Het kan makkelijk nog 14 dagen duren voor het stoffelijk overschot van brandweerman Johnny Beernaert weer in ons land is. De Diksmuideling stierf vorige vrijdag bij een botsing tijdens een boottocht in New York. Zijn echtgenote, Heidi Vermandel, raakte lichtgewond.

20 juni