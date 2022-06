Danscafé De Viking zoekt jong dj-talent

De deadline om je in te schrijven voor de contest is 20 juni en de voorwaarde om te kunnen meedoen is dat je op ten laatste 1 juli 18 jaar moet zijn. Uitbater Peter Bultynck roept ook vrouwen op om hun kans te wagen. Resident dj en juryvoorzitter David Bonny zal de wedstrijd in goede banen leiden. “Een goeie dj is iemand die verschillende muziekgenres makkelijk aan elkaar kan mixen en die het publiek aanvoelt. Als dj bepaal je mee de sfeer van de avond.” Je inschrijven kan via www.devikingodk.be.