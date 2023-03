Christoph zoekt overnemer voor gelauwerde zaak ’t Zoet Genot: “Miljoenenomzet, maar mijn eigen gezondheid gaat voor”

Na 20 (!) jaar komt heraanleg Duinhoeks­traat dichterbij: “Overheid fnuikt goeie wil met een administra­tie­ve mallemolen”

De Duinhoekstraat in Adinkerke is de langste en meest verkeersonveilige straat van de gemeente. Schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E) zucht: “Hopelijk kan de heraanleg in september volgend jaar starten. Het dossier zal dan zijn twintigste verjaardag ‘vieren’.” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) is scherp voor de Vlaamse overheid die wegbeheerder is. “Er duikt wel altijd ergens een probleem op.” De Panne denkt nu de gulden middenweg te hebben gevonden.