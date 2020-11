Carcasse van slager Hendrik Dierendonck is eerste Belgisch restaurant op lijst van ‘s werelds beste steakrestaurants

KoksijdeRestaurant Carcasse, gevestigd in Sint-Idesbald, staat op de 44ste plaats op de ranking World’s Best Steak restaurants. Daarmee is hij de eerste Belg op die prestigieuze lijst waarbij 12 steakambassadeurs 700 steakrestaurants over de hele wereld hebben bezocht.

Vijf jaar terug richtte slager/ambachtsman Hendrik Dierendonck (46) naast zijn slagerij Dierendonck in Sint-Idesbald restaurant Carcasse op. Vandaag kan hij terugblikken op een succes want hij slaagde erin om de Gouden Palm van Leaders Club International binnen te rijven alsook een ster in de Michelingids. Daar mag hij vandaag nog een onderscheiding aan toevoegen.

“De competitie World’s Best Steak bestaat nog maar een paar jaar”, schetst Hendrik. Dat zijn restaurant met de 44ste plaats de beste Belg is op die lijst stemt hem uiteraard tevreden. “Dit is een verdienste van ons volledige team met chef-kok Sean Uytterhaeghen aan de potten”, reageert de Koksijdse ondernemer.

“Twaalf steakambassadeurs hebben het voorbije jaar bijna 700 restaurants over de hele wereld bezocht. Ze letten in de eerste plaats op het vlees in zijn totaliteit. Waar komt het vlees vandaan? Hoe kwaliteitsvol is het? Hoe is het versneden? Hoe ziet de presentatie eruit? Onze specialiteit is het West-Vlaams rood rund dat we zelf rijpen en dat smaak je. Daarnaast speelden ook de beleving en het interieur een rol. Carcasse heeft een industriële look. De klant zit midden tussen het vlees en ziet de karkassen rijpen in de kasten. Op de achtergrond hoor je af en toe het geluid van onze slagerij. Gezelligheid troef wanneer we de gerechten in het midden van de tafel presenteren. Iedereen praat met elkaar terwijl ze elkaar bedienen.”

Domper op feestvreugde

Carcasse is momenteel gesloten door de strenge coronamaatregelen maar je kan er wel boxen bestellen zoals de tacobox, de cote à l’os en de Carcasse-aperobox. Check hier de mogelijkheden.

Ook Slagerij Dierendonck in Sint-Idesbald is sinds vanmorgen gesloten nadat één medewerker positief heeft getest. “Voor de veiligheid van iedereen zullen we de deuren van onze winkel in Koksijde sluiten tot vrijdag. De webshop en thuislevering doen we uiteraard wel nog en ook de zaak in Nieuwpoort blijft open”, geeft Hendrik nog mee.