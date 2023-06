Buurtbewoners niet tevreden met geplande containers voor hun deur: “Straks moeten we eten met zicht op afval”

Vermeende Al Qai­da-terrorist uit Koksijde is vrij met een enkelband

Een 38-jarige Irakees uit Koksijde is door de KI in Gent vrijgelaten met een enkelband in een terreurdossier. Ismaïl A., die een echtgenote en twee kinderen heeft, ontkent nog steeds dat hij betrokken was bij een aanslag die 17 jaar geleden plaatsvond aan een moskee in Bagdad.