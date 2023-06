Bredense Chantal mag zich Belgisch kampioen garnaalpellen noemen: “Als kind geleerd van mijn mama... Zoiets verleer je niet”

Waag jouw kans en win de Kunstprijs van 2.500 euro: “Maak een beeldhouw­werk geïnspi­reerd door Pieter Braecke

Nog tot en met zondag 25 juni kunnen kandidaten zich inschrijven voor de driejaarlijkse Kunstprijs van stad Nieuwpoort. De inzet is 2.500 euro. Het thema is beeldhouwer Pieter Braecke aan wie ook al de tentoonstelling ‘Verstilde Stad’ is opgedragen die loopt in het bezoekerscentrum Westfront.