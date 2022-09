Boek zet architect Gaston Lejeune in de kijker: “Hij heeft zoveel cottagevilla’s ontworpen”

Gaston Lejeune werd geboren in Verviers in 1885 en overleed in 1954 in Koksijde waar zijn graf nog steeds te zien is op het kerkhof in Koksijde-Dorp. Hij is een Belgisch architect die vooral bekend is voor zijn cottagevilla’s in Koksijde. In het beschermde Quartier Sénégalais bijvoorbeeld vind je nog veel villa’s van zijn hand. Door die Koksijdse wijk loopt ook de Lejeunelaan als eerbetoon. In een boek met 200 bladzijden en een 400-tal afbeeldingen gaan Joeri, Michel en Linda dieper in op de carrière van Lejeune. Ze geven de lezer inzicht in het leven en oeuvre van de man. ‘Gaston Lejeune. Een halve eeuw architectuur in Koksijde’ kost 30 euro en is verkrijgbaar bij de toeristische dienst in Koksijde. Binnenkort zal het ook te koop liggen in de Standaard Boekhandel.