Binnenkort kan je opnieuw geld afhalen in Oostduinkerke en Sint-Idesbald

Er zal één cashpunt komen in de gevel van het toerismekantoor in Sint-Idesbald en één kiosk met twee cashpunten in Oostduinkerke aan de achterzijde van de tramhalte. De overeenkomst tussen Koksijde en Batopin loopt over negen jaar en wordt daarna telkens per drie jaar stilzwijgend verlengd. Koksijde stelt enkel de locaties ter beschikking en investeert zelf niets. Vooral in Sint-Idesbald was er de voorbije jaren wat te doen rond het al dan niet hebben van een geldautomaat. Eerst verdween die en legde de gemeente eind 2018 zelfs een busje in naar een geldautomaat in Koksijde. Er kwam uiteindelijk een nieuwe maar ook die was geen lang leven beschoren.