Bijzonder fenomeen aan de kust door hitte: fata morgana door grote temperatuurverschillen

“Normaal is de lucht aan de oppervlakte warmer dan de lucht daarboven, maar bij een fata morgana of luchtspiegeling krijgen we een temperatuurinversie. Door het water is de lucht boven de zee kouder en daarboven zit een luchtlaag die warmer is door de opwarming van de zon. Dat verschil zorgt ervoor dat er een buiging is van het licht. Dat licht komt gebogen in onze ogen aan, maar onze hersenen denken dat al het licht in een rechte lijn op ons afkomt. We worden dus als het ware bedrogen door onze eigen hersenen. Hierdoor bevinden objecten zich plots boven de horizon en zijn ze soms vervormd of gespiegeld. En objecten die achter de horizon liggen en normaal onzichtbaar zijn verschijnen door de buiging van het licht plots wel.”